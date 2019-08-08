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Genç MÜSİAD ‘Bu Yaz Camideyim Projesi’ ile çocuklar ile bir araya geldi

Genç MÜSİAD Gaziantep Başkanı Burak Babüroğlu açıklamasında, bu projenin aslında sadece çocuklara değil, gençliğe verilen değerin önemini vurguladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:00
Genç MÜSİAD ‘Bu Yaz Camideyim Projesi’ ile çocuklar ile bir araya geldi

Genç MÜSİAD Gaziantep Başkanı Burak Babüroğlu açıklamasında, bu projenin aslında sadece çocuklara değil, gençliğe verilen değerin önemini vurguladı.


Başkan Burak Babüroğlu, "Bu Yaz Camideyiz" projesi Genç MÜSİAD’ın 2009 yılında hayata geçirdiği önemli projelerdendir. Proje, gelecek nesillerin camiyi sadece bir ibadethane olarak görmemesini, aynı zamanda bir buluşma, tanışma ve kaynaşma yeri olarak görmesini sağlamak amacıyla Fatih’te bir camide başlatılmıştır. Kısaca projenin amacı çocuklarımıza camiyi sevdirmek, hafızaları henüz tazeyken camiyi, cami dostluklarını, caminin onlara kattıklarının hafızalarında yer etmesini sağlamaktır. Proje kapsamında gruplar halinde kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla eğitim sürecine alınan talebeler, Kur’an, siyer, ahlak dersleri, çeşitli sosyal faaliyetler içinde yer almış, yeni tanıştığı akranlarıyla oyunlar oynama fırsatını yakalamışlardır. Bizler bugün Genç MÜSİAD Gaziantep ailesi olarak etrafındakilere örnek bir gençlik olma yolunda ilerlemeye çalışıyor, arkamızdan gelen kuşakları da bu doğrultuda yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sebepten ötürü geleneksel hale getirdiğimiz “Bu Yaz Camideyim” projesini önümüzdeki yıl da gerçekleştirmek için heyecanla bekliyoruz” dedi.


Gerçekleştirilen proje kapsamında süreç boyunca derslerinde başarılı olan 4 öğrenciye bisiklet, katılan tüm öğrencilere kol saati hediye edildi. Büyük bir sevinç ve heyecan ile hediyelerini alan öğrenciler unutulmaz anılar biriktirdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:00
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