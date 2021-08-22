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Genç milli güreşçi, dünya üçüncüsü oldu!
Spor Genç milli güreşçi, dünya üçüncüsü oldu!
Spor

Genç milli güreşçi, dünya üçüncüsü oldu!

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Mert İlbars, grekoromen stil 60 kiloda dünya üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 18:48:00 -
Genç milli güreşçi, dünya üçüncüsü oldu!

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen şampiyonada Ankara TKİ sporcusu Mert İlbars, ilk turda Gürcü rakibi Dimitri Khachidze'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde İranlı Sayed Murad İsmaili'ye yenilen Mert İlbars, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj yapma hakkı elde etti.

İlk repesaj maçında Avrupa şampiyonu Bulgar Armen Edmond Nazaryan ile karşılaşan Mert, rakibini 6-1 yendi. Bir sonraki turda Kazakistan'dan Nursultan Bazarbayev'i mağlup eden milli güreşçi, son karşılaşmasında da Polonyalı Aslanbek Salimov'u 8-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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