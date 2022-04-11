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Yerel Genç kadın kucağındaki çocuğuyla darp edildi!
Yerel

Genç kadın kucağındaki çocuğuyla darp edildi!

Pendik’te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 23:55:00 -
Genç kadın kucağındaki çocuğuyla darp edildi!

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerinde toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu da bulunan genç kadını sokak ortasında darbetti.

Yere düşen genç kadın, sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi. Genç kadının darbedildiğini gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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