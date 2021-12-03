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Yaşam Genç imam koronavirüsten hayatını kaybetti
Yaşam

Genç imam koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşısız olduğu öğrenilen evli ve 1 çocuk babası 29 yaşındaki imam, yakalandığı koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:45:00 - 2021-12-03 10:46:04
Genç imam koronavirüsten hayatını kaybetti

Isparta’nın Aksu İlçe Müftülüğü Yılanlı köyü Şeyhaliağa Camii İmam Hatibi ve Anadolu Gençlik Merkezi (AGD) Isparta Şubesi Aksu İlçe Başkanı Muhammet Hamza Çelenk (29), bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Isparta’da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören evli ve 1 çocuk babası Çelenk, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Aşı olmamıştı

Çelenk’in aşı olmadığı öğrenilirken, cenazesinin memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesine gönderildiği öğrenildi.

Anadolu Gençlik Merkezi, genç imamın ölümünden sonra sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

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Yorumlar

yazık çok yazık

bu nasıl bir haber,yani ne olduğu belli olmayan bir sıvıyı olmadı diye öldü öylemi?yazıklar olsun bu aşıya tapanlara,elinizde rapor yok,bu kişi neler yaşadı,ne rahatsızlığı vardı,aldığı ilaçlar ters tepkimi verdi,hiçbirini bilmeden aşı olmadı öldü,değilmi aşıdan önce insanlık ölüm yaşamıyordu,kovid geldi insanlar ölmeye başladı,bu nasıl bir inanış...
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adem yaman

ALLAH RAHMET EYLESİN
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