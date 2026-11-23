Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde elde ettiği başarılardan rahatsızlık duyduğunu belirttiği kesimleri hedef aldı.

Türkiye'nin teknoloji alanında ulaştığı noktayı geçmişteki örneklerle karşılaştıran Genç, özellikle TEKNOFEST'e yönelik laiklik merkezli eleştirilere dikkat çekti.

"Yerli malı telle mutlu oldunuz, bugün rahatsız oldunuz"

Hikmet Genç, geçmişte Anıtkabir'deki bayrak direğinin çelik telinin yerli olarak üretilmesinin önemli bir teknolojik başarı olarak sunulduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Anıtkabir'deki bayrak direğinin çelik telini ilk defa yerli olarak üretebilen işadamına ödül verdiniz. Sizin için büyük bir teknolojiydi zira! Yerli malı telle mutlu oldunuz, ama bugün rahatsız oldunuz he'mi?”

Genç, geçmişte yerli üretimle övünenlerin bugün savunma sanayiindeki gelişmeler karşısında aynı memnuniyeti göstermediğini belirterek bu tutumu eleştirdi.

TEKNOFEST üzerinden laiklik eleştirisi

TEKNOFEST'e yönelik bazı açıklamaları da gündeme taşıyan Genç, teknoloji ile laiklik arasında bağ kuran anlayışı hedef aldı.

Genç, “Teknofest'e neden uzak duruyorsunuz?” sorusuna “Teknofest yeteri kadar laik bir etkinlik değil. İleri teknoloji ancak laiklikle mümkündür” şeklinde cevap verildiğini aktararak bu yaklaşımı sert sözlerle eleştirdi.

"Heykel dikip kafayı çekmenin modernlik olduğunu sanıyorlar"

Genç, yazısının devamında modernlik ve çağdaşlık anlayışı üzerinden eleştirilerini sürdürdü.

“Heykel dikip kafayı çekmenin modernlik çağdaşlık gelişmişlik olduğunu sanan dallamalardan ne bekliyorsunuz?” ifadelerini kullanan Genç, eleştirdiği kesimlerin teknolojik gelişmelere yaklaşımını alaycı bir dille değerlendirdi.

"İki dubleyle uzaya çıkıyor süpersonik laik!"

Hikmet Genç, yazısının en dikkat çekici bölümünde eleştirilerini mizahi ifadelerle sürdürdü:

“İhtiyaçları da yok zaten. Zira iki dubleyle uzaya çıkıyor süpersonik laik?”

Genç, ardından yolsuzluk ve rüşvet göndermeleri yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Uzmanlık alanları ‘yolsuzluk ar-ge teknolojileri’, ‘baklava kutulu rüşvet kamuflajı’, ‘peştamal-metres balistik’, ‘çadır kurma hipersonik’, ‘irtikap elektromanyetik!..’”

"Yobaz gerici laik, üstelik diabolik!"

Yazısının sonunda eleştirdiği anlayışa yönelik sözlerini daha da sertleştiren Hikmet Genç, şu ifadelerle değerlendirmesini tamamladı:

“Bi'de erke dönergeciyle Müslümana kin kustun mu, yoktur senden daha teknolojik! Yobaz gerici laik, üstelik diabolik!”

Genç, yerli ve milli teknoloji hamlelerine karşı çıkan kesimlerin yaklaşımını bu sözlerle eleştirirken, savunma sanayiindeki başarılardan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.