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Yerel

Genç hemşire Yeter Aslan'ın feci ölümü

Kayseri’de evinin camını silerken 6. kattan beton zemine düşen hemşire Yeter Aslan, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 08:16:00 - 2020-06-25 08:17:53
Genç hemşire Yeter Aslan'ın feci ölümü

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi’nde meydana gelen olayda bir apartmanın 6. katında ikamet eden Çorum'un Alaca ilçesi Sarı Süleyman köyü nüfusuna kayıtlı hemşire Yeter Aslan (30), camları silerken ayağının kayması sonucu beton zemine düştü.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Yeter Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Aslan’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı. Aslan’ın cenazesi buüan öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Alaca’da defnedileceği öğrenildi.

 

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