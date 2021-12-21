Genç evlilik mağdurlarının umudu 2022’ye kaldı

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Hakkında kamu davası açılan mağdurlardan 3 çocuk babası Kerim Yıldırım da cezaevine konuldu. Çocuklarıyla bir başlarına hayat mücadelesi verdiklerini kalan eşi Asiye Yıldırım ise Akit’e yaptığı açıklamada, severek ve isteyerek evlendiklerini belirterek, meselenin 2022 yılında çözüme kavuşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm yetkililerden yardım istedi. Sıkıntılarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: “Artık yeter bu yılda geldi geçiyor. Eşlerimiz hapishanelerde hasret çekerken bizler de çocuklarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. 2022 yılında artık eşlerimizi yanlarımızda görmeyi çok istiyoruz. Çocuklarımız okullara başladılar. Babalarını görmek istiyorlar. Eşimin 4 yılı kaldı. Adalet Bakanlığı’na ve siyasi partilere gittiğimizde bize çözüm için TBMM’yi gösteriyorlar. Hatta bazı partiler bizi kapıdan içeri bile almıyor, itekleyerek kapı dışarı ediyorlar.”