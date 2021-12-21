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Gündem Genç evlilik mağdurlarının umudu 2022’ye kaldı
Gündem

Genç evlilik mağdurlarının umudu 2022’ye kaldı

Kendi istekleri ve ailelerinin rızasıyla, Allah’ın emriyle genç yaşta evlenen erkekler, feminist grupların dayattığı Batı menşeli yasalar yüzünden; “tacizci, tecavüzcü” diye yaftalanarak hapiste yatanlar, yeni yılda ailelerine kavuşmayı bekliyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 10:39:00 -
Genç evlilik mağdurlarının umudu 2022’ye kaldı

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Hakkında kamu davası açılan mağdurlardan 3 çocuk babası Kerim Yıldırım da cezaevine konuldu. Çocuklarıyla bir başlarına hayat mücadelesi verdiklerini kalan eşi Asiye Yıldırım ise Akit’e yaptığı açıklamada, severek ve isteyerek evlendiklerini belirterek, meselenin 2022 yılında çözüme kavuşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm yetkililerden yardım istedi. Sıkıntılarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: “Artık yeter bu yılda geldi geçiyor. Eşlerimiz hapishanelerde hasret çekerken bizler de çocuklarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. 2022 yılında artık eşlerimizi yanlarımızda görmeyi çok istiyoruz. Çocuklarımız okullara başladılar. Babalarını görmek istiyorlar. Eşimin 4 yılı kaldı. Adalet Bakanlığı’na ve siyasi partilere gittiğimizde bize çözüm için TBMM’yi gösteriyorlar. Hatta bazı partiler bizi kapıdan içeri bile almıyor, itekleyerek kapı dışarı ediyorlar.”

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