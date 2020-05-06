Genç evlilik mağdurlarına müjde! Tarih verildi

Ak Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, genç yaşta evlenmelerine rağmen tecavüz suçlamasıyla hapis yatan erken evlilik mağdurlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Gülaçar, son infaz düzenlemesine erken evlilik mağdurları ile ilgili değişikliği yetiştiremediklerini belirterek ‘Erken yaşta evlilik mağdurlarından haklı olarak çok fazla mesaj alıyorum. Arkadaşlar son infaz paketinde yer alsın diye çabaladık. Ancak bazı sebeplerden ötürü yetişmedi. Bayramdan sonraki ilk genel kurul çalışmalarında en öncelikli konularımızdan olduğunu bilmenizi isterim’ ifadelerini kullandı.

Gülaçar ‘Gönül isterdi ki bu müjde bayramdan önce verilseydi. Ancak bayramdan sonraya kaldı. Birçok arkadaşımızla birlikte bu konunun çözümü için elimizden geleni yaptığımızdan şüpheniz olmasın’ diye ekledi.