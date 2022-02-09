Genç evlilik mağdurları, Bekir Bozdağ ile umut tazeledi

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Genç yaşta evlenen ve evlendikten yıllar sonra açılan kamu davaları neticesinde eşlerine, babalarına, kayınpederlerine onlarca yıl ceza verilen genç evlilik mağdurları, yaşadıkları mağduriyetin son bulmasını istiyorlar.

Genç yaşta severek ve isteyerek evlenen çiftler daha sonra haklarında açılan kamu davaları sebebiyle ceza alıyor. Binlerce genç çift erken yaşta yuva kurdukları için mağdur oluyor. Kanunen evlilik yaşı 18 olduğundan ve 15-16-17 yaşında evlendiklerinden dolayı kendi rızalarıyla evlenip daha sonra resmi nikâh kıymalarına rağmen kocalar çocuk istismarından dolayı cezaevine konuluyor. Bu yüzden de binlerce çocuk da babasından uzak kalıyor.

Genç yaşta evlenip yuva kurdukları için Kerim ve Asiye Yıldırım çifti hakkında 10 yıl önce açılan kamu davası sonrasında 3 çocuk babası olan Kerim Yıldırım cezaevine konuldu. Çocuklarıyla bir başlarına hayat mücadelesini sürdüren genç evlilik mağduru Asiye Yıldırım, eşinin 4 yıl cezası kaldığını söyledi. Asiye Yıldırım, “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın daha önce genç evlilik mağdurlarına ilişkin açıklamalarını yakından takip ettik. Bizim mağduriyetimizi çokça dile getirmişti. Umutlarımız tazelendi. İnşallah en kısa sürede mağduriyetimiz son bulacak” dedi.