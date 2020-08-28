Genç Erkek Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
İSTANBUL (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 2. Grup'ta Rusya, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Hollanda ile mücadele edecek milliler, grup aşamasındaki ilk maçına 26 Eylül'de, son müsabakasına ise 1 Ekim'de çıkacak.
Çekya’nın Brno şehrinde düzenlenecek şampiyonada grup müsabakaları tek maç lig usulüne göre oynanacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. Yarı final karşılaşmalarında ise grup birincileri, grup ikincileriyle çapraz olarak eşleşecek.
Genç Erkek Milli Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı TSİ şöyle:
26 Eylül Cumartesi:
16.00 Türkiye-Hollanda
27 Eylül Pazar:
21.00 Türkiye-Almanya
28 Eylül Pazartesi:
18.30 Rusya-Türkiye
30 Eylül Çarşamba:
16.00 Türkiye – Belarus
1 Ekim Perşembe:
18.30 Ukrayna-Türkiye