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Genç çiftin mutlulukları yarım kaldı

Muğla'da 5 gün önce evlenen ve dün yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa Kabaca'nın cenazesi toprağa verildi- Yeni evlenen damattan geriye düğünde çekilen görüntüleri kaldı

23 Ağustos 2019 Cuma 16:22
Genç çiftin mutlulukları yarım kaldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, balayı dönüşünde minibüs beklediği durakta yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren damadın cenazesi defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kabaca'nın (32) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundan alınarak Seydikemer ilçesi Atlıdere Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Ardından cenaze, Atlıdere Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine kaza sırasında eşinin yanında olan ve kazadan yara almadan kurtulan Havva Kabaca, çiftin ailesi, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havva Kabaca'nın gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü.

5 gün önce evlenen damattan geriye düğünde çekilen görüntüleri kaldı. Çiftin sahneye gelişi, dans edişleri ve oynamalarının yer aldığı düğün görüntülerin sonunda Mustafa ve Havva Kabaca'nın kameraya el sallaması görülüyor.

Durmuş Yüksek yönetimindeki 48 L 6432 plakalı otomobilin, dün, Muğla-Fethiye kara yolu Çıtlık mevkisinde yolcu almak için yol kenarına duran Zekai Karakaş idaresindeki 48 BB 2053 plakalı yolcu minibüsüne çarpması sonucu Mustafa Kabaca hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:22
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