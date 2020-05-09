Genç çiftin "dördüz" bebek sevinci

ŞANLIURFA (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir yıllık evli olan Mustafa ve Fatma Caymaz çifti, erken dünyaya gelen dördüz bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşıyor.

Şanlıurfa Eyyubiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 aylık dünyaya gelen ve Mehmet, Yusuf, Nihat ve Abdurrahman adı verilen dördüzler, yaklaşık 2 ay kuvözde kaldıktan sonra hem sağlıklarına hem de ailelerine kavuştu.

Yıldırım Mahallesi'ndeki evlerinde bebekleriyle yeni bir hayata başlayan 27 yaşındaki Mustafa ve 23 yaşındaki Fatma Caymaz çifti, bir yandan dördüzlerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, diğer yandan bebeklerin bakımının zorluğu nedeniyle endişe taşıyor.

Anne Fatma Caymaz, AA muhabirine, anne olmanın çok güzel bir duygu hissettirdiğini ancak dört bebeğe aynı anda bakmanın zor olduğunu vurguladı.

Caymaz, çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Prematüre oldukları için bakımları çok zor. Dördüz annesi olacağımı ilk duyduğum zaman 'bakamam' diyordum. Ama Allah'ın izniyle sonunu getirdim. Allah yardım etti, çok şükür şimdi sağlıkları iyi." dedi.

Aynı anda 4 çocuğa sahip olmanın güzel yanları kadar zorluklarının da olduğunu anlatan Fatma Caymaz, "Çocuklara eşimle bakıyoruz ama 4 çocuğa aynı anda bakmak çok zor. Bazen dördü birden ağlıyor hangisine koşacağımı şaşırıyorum. Sabaha kadar uyuyamıyorum. Eve ilk getirdiğimizde çocukları karıştırıyorduk ama şimdi karıştırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bebekleri için yardım bekliyor

Eşinin çalışmaması nedeniyle ekonomik olarak zorlandıklarını aktaran anne Caymaz, "Yetkililerden bebeklerimin bakımı için destek talep ediyorum, bez ve mama desteğini istiyoruz. Eşim işsiz olduğu için 4 çocuğa bakmak çok zor. Bez ve mamasına yetişemiyoruz." diye konuştu.

Baba Mustafa Caymaz da işsiz olduğu için eşiyle babasının evinde yaşamak zorunda kaldıklarını belirterek, çocuklarının sağlıklı büyümesi için yetkililerden iş talebinde bulundu.