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Genç boksörlerin Kastamonu kampı sona erdi

31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:18
Genç boksörlerin Kastamonu kampı sona erdi

KASTAMONU (AA) - Genç kız ve erkek boks milli takımları, Bulgaristan'da 2-11 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirdikleri kampı tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara her iki takımdan toplam 19 sporcu katıldı.

Genç Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir kamp süreci geçirdiklerini belirtti.

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında iki etaptan oluşan bir kamp programı düzenlediklerini anlatan Taşdemir, "Şampiyonaya 9 sıklette katılıyoruz. Sporcularımız performansı çok güzel. Geçmiş yıllardan Avrupa derecesi olan sporcularımız var. Performansımız ve moralimiz çok iyi." dedi.

Genç Milli Erkek Boks Takımı Başantrenörü İsmet Sarı ise şampiyonaya 10 sıklette katılacaklarını anlattı.

Şampiyonaya hazır olduklarına işaret eden Sarı, Türkiye'ye güzel sonuçlarla dönmek istediklerini kaydetti.

Takımlar, yarın Bulgaristan'a hareket edecek.


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:18
  1. boks
  2. Genç Kız Boks Milli Takımı
  3. Kastamonu

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