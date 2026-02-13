  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 9 şirkete apar topar el konuldu CHP tipi demokrasi! Bu sefer İzmir'de aynı provokasyon! Fetullah Gülen’i mezarında ters döndürecek gelişme! Size bu dünyada rahat yok CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor! Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu 49 il için sarı kodlu uyarı! Beyaz Saray’da "İran" pazarlığı: Trump’tan masaya ikinci uçak gemisi tehdidi! Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor! 13 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Kültür - Sanat Genç Birikim’in Şubat sayısı çıktı
Kültür - Sanat

Genç Birikim’in Şubat sayısı çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Genç Birikim’in Şubat sayısı çıktı

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Şubat 2026 (284.) sayısı raflarda yerini aldı.

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “ABD’ye Güvenmenin Bedelini Sadece PKK/SDG Ödemiyor” başlıklı yazısında, emperyal güçlerin bölgedeki oyunlarına ilişkin tarihi önemli tespitlerde bulundu.

Bu ay, dosya konuları “Şehadet ve Şehitlik – Ramazan’la Yeniden Dirilmek” olarak belirlendi. Dosyaya; Emrah Doğru, “Herkes Şehit Olur mu?”; Erdal Tuğrul, “İbadet ve Eğitim”; Fatih Pala, “Şehadet Bir Tanım, En Titrek ve En Kaynar Yanım”; Dr. Hüseyin Durmaz, “Şehadet: Bir Müminin Ulaşabileceği En Büyük Mertebelerden Biri”; Kemal Ünlütaş, “Şehadeti Konuşmak mı Yaşamak mı?”; Rüstem Ayılmazdır, “Şehadet Vagonu Ramazan”; Rüveyde Bera Pala, “Dinin Yüceliğine Şahit Olmak” ve Taşkın Önel, “Ramazan’ı Kaybetmek” başlıklı yazılarıyla katkı sağladılar.

Ayrıca Ahmet Zeki İzgöer’in “Sultan II. Abdülhamid’in Dinî Duyarlılığına Önemli Bir Örnek: İslâmiyet Aleyhinde Paris’te Sahnelenecek ‘Muhammed’ Adlı Piyesi Yasaklattırması”, Cefai Demirel’in “Ankebut Suresi ve Yuva”, İmren Şahin Büyüköz’ün “Zan: Psikolojik ve Toplumsal Yangın” ve Yılmaz Alan’ın “Davanın Önemi ve Dava Adamının Özellikleri” başlıklı yazıları ile Dr. İsmail Ceylan’ın “ICE’ın Amerika’da Yaptıkları, Bir Filistinli Olarak Bana Tanıdık Geliyor” başlıklı çevirisi de dergide yer aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23