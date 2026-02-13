Genç Birikim’in Şubat sayısı çıktı

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “ABD’ye Güvenmenin Bedelini Sadece PKK/SDG Ödemiyor” başlıklı yazısında, emperyal güçlerin bölgedeki oyunlarına ilişkin tarihi önemli tespitlerde bulundu.

Bu ay, dosya konuları “Şehadet ve Şehitlik – Ramazan’la Yeniden Dirilmek” olarak belirlendi. Dosyaya; Emrah Doğru, “Herkes Şehit Olur mu?”; Erdal Tuğrul, “İbadet ve Eğitim”; Fatih Pala, “Şehadet Bir Tanım, En Titrek ve En Kaynar Yanım”; Dr. Hüseyin Durmaz, “Şehadet: Bir Müminin Ulaşabileceği En Büyük Mertebelerden Biri”; Kemal Ünlütaş, “Şehadeti Konuşmak mı Yaşamak mı?”; Rüstem Ayılmazdır, “Şehadet Vagonu Ramazan”; Rüveyde Bera Pala, “Dinin Yüceliğine Şahit Olmak” ve Taşkın Önel, “Ramazan’ı Kaybetmek” başlıklı yazılarıyla katkı sağladılar.

Ayrıca Ahmet Zeki İzgöer’in “Sultan II. Abdülhamid’in Dinî Duyarlılığına Önemli Bir Örnek: İslâmiyet Aleyhinde Paris’te Sahnelenecek ‘Muhammed’ Adlı Piyesi Yasaklattırması”, Cefai Demirel’in “Ankebut Suresi ve Yuva”, İmren Şahin Büyüköz’ün “Zan: Psikolojik ve Toplumsal Yangın” ve Yılmaz Alan’ın “Davanın Önemi ve Dava Adamının Özellikleri” başlıklı yazıları ile Dr. İsmail Ceylan’ın “ICE’ın Amerika’da Yaptıkları, Bir Filistinli Olarak Bana Tanıdık Geliyor” başlıklı çevirisi de dergide yer aldı.