Genç Birikim Dergisi’nin 267'nci (Eylül 2024) sayısı çıktı!

Bu ay dosya konusu, “Gayret, Tevekkül, Hamd Ekseninde Kader Şuuru ve Eğitim” olarak belirlenmiş. Dosyaya; Ebrar Nur Kaya, "Beklentilerin Anahtarı Tevekkül"; Erdal Tuğrul, "Tevekkülü Doğru Anlamak"; Rüstem Ayılmazdır, "Kaderin Gölgesinde"; Sercan Akbayrak, "Allah'ın Razı Olduğu Tevekkül"; Sümeyye Demirci, "İman ve Tevekkül"; Taşkın Önel, "Kader Zorlayıcı mıdır?"; Zeynep Koç, "Tevekkül Penceresinden Benlik ve Aidiyet Fikrine" ve Fatih Pala, "Kur'ân'la Terbiye Olmayı ve Eğitilmeyi İsteyenlere" başlıklı yazılarıyla katkıda bulunmuşlar.

Ayrıca Ali Kaçar’ın “Değişmez Tek Gerçek, Ölümdür!” başlıklı diğer bir yazısı, Emrah Doğru’nun “Bilmek Yeter mi?”, Nazife Acısu’nun önceki sayıdan devam eden “Mescid-i Aksa, Üç Mescid, Kâbe”, Rüveyde Bera Pala’nın “Şehit Kim, Şahit Kim?”, yine Zeynep Koç’un “Kulluk Kavramı Bağlamında İbadetin Mahiyeti” başlıklı yazıları, Taşkın Önel’in “Sanrı” adlı şiiri, İsmail Ceylan’ın “Barbar Filistinliler ve Uygar Batı” başlıklı çevirisi dergide yer almış.