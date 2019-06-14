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Genç bakışlara göz kapağı estetiği ile kavuşun

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.

14 Haziran 2019 Cuma 12:17
Genç bakışlara göz kapağı estetiği ile kavuşun

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, göz kapağı estetiği sayesinde daha genç ve canlı görünmenin mümkün olabildiğini söyledi.


Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, göz kapaklarının estetik cerrahisi (blefaroplasti), yaşın ilerlemesine bağlı olarak üst ve alt göz kapağındaki fazla cilt ve yağ dokusu ile bazı kırışıklıkların giderilmesi amacı ile uygulanan en sık tedavilerden birisi olduğunu belirterek, “Dünyada en fazla yapılan cerrahi işlemlerden biridir. Ameliyat sonrasında yüzdeki yorgun ve yaşlı görünüm kaybolmakta, daha genç ve dinamik bir yüz görünümüne kavuşmak mümkündür. Bu ameliyat genellikle 30 yaşın üstündeki kişilerde tavsiye edilmekle beraber bazı durumlarda ailesel ve genetik özellikler nedeni ile daha erken yaşlarda da yapılmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile birlikte en erken bulgular yüz bölgesinde ve özellikle üst ve alt kapaklarda görülmektedir. Üst kapaklarda fazla cilt dokusunun oluşması ile birlikte göz kapaklarında düşme görülür, makyaj mesafesinin kaybolması nedeni ile makyaj yapmak problem haline gelir. İleri durumlarda fazla cilt görmeyi engeller hale gelebilir. Alt kapaklardaki torbalanmalar yorgun ve hastalıklı bir görünüme neden olur” diye konuştu.


Göz kapaklarının estetik cerrahisi lokal anestezi altında uygulandığını ve hastaların hastanede kalmasına gerek olmadığını dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Barış Yeniad, “Üst ve alt göz kapaklarının ameliyatı aynı anda veya ayrı ayrı uygulanabilir. Ameliyat sırasında üst göz kapaklarında fazla cildin alınmasında ölçüm çok iyi yapılmalıdır. Ölçüm yanlış yapılırsa ameliyat sonrasında göz kapaklarını kapatamama, fazla iz kalması veya asimetri görülebilir. İyi bir cerrahi sonrasında üst ve alt göz kapakları ameliyatları sonrasında iz kalmamaktadır. Ameliyat sonrasında soğuk buz uygulaması ile şişlik ve morluklar en aza indirilir. Bir haftalık istirahat veya sakin bir yaşam iyileşmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu süre içinde günlük aktivitelerin yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Ameliyattan 57 gün sonra dikişler alınır. Ameliyattan 10 gün sonra makyaj yapılabilir, kontakt lens kullanılabilir İlk 1 ay güneş ışığından korunmak önemlidir. Göz kapağının estetik cerrahisi başarı oranı yüksek ve tatmin edici bir ameliyattır. Ameliyata bağlı oluşabilecek geçici yan etkiler, göz kapaklarında şişlik, morluk, gözlerde yaşarma ve ışıktan rahatsız olma, nadiren alt kapak operasyonları sonrasında gevşeklik veya asimetri olarak sıralanabilir. Özensiz cerrahiler sonrasında kanama, alt kapakta sarkma, hatta görme kayıpları gelişebilir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:17
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