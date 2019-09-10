0553 313 94 23

Genç avukat ruhsatnamesini Baro Başkanı Aynur’un elinden aldı

Bilecik’te stajını tamamlayan genç avukat, ruhsatnamesini Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur’un elinden aldı.

10 Eylül 2019 Salı 15:41
Genç avukat ruhsatnamesini Baro Başkanı Aynur’un elinden aldı

Bilecik’te stajını tamamlayan genç avukat, ruhsatnamesini Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur’un elinden aldı.


Bilecik Barosu’nda düzenlenen törene, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, yönetim kurulu üyeleri ve Bilecik Barosuna kayıtlı avukatlar katıldı. Mutluluğu yüzünden okunan genç avukat Mert Söğüt, kendisini için özel bir gün olduğunu belirterek, hep bu günü beklediğini söyledi.


Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur ise, avukatların ve genç avukatın ailesinin katılımıyla bir ruhsatname vermekten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Genç arkadaşım meslektaşım Mert Söğüt’ün bu mutlu gününde hep birlikte olduk. Ruhsatnamesini vererek avukatlık cübbesini giydi. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan’da kolera salgını
    1. Sudan’da kolera salgını
    2. DAGC’den Başkan Sekmen’e ziyaret
    3. İYİ Parti'yi karıştıran kavga! 'Önce..
    4. Akbulut: "Patent ve marka konusundaki..
    5. Bağ evinde cinayet
    6. Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta aşure..
    7. Yüksek şeker nedir? Yüksek şekerin..
    8. Yabancı sporcular Managat’ın gururu..
    9. ESO yeni üye sanayicileri ile istişare..
    10. Esed rejimi İdlib'de sivil..
    11. Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    12. GÜNCELLEME 3 - Kartal'da silahlı saldırı
    13. Diyanet ve Milli Eğitim personeliyle..
    14. Beyaz Sirke Nedir? Beyaz sirke nasıl..
    15. Otomobilin klimasına uyuşturucu..
    16. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    17. Anadolu Adliyesi’ndeki silahlı saldırı..
    18. Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon..
    19. Adıyaman Belediyeler birliği..
    20. Türkiye’nin ilk Maden Kurtarma..
    21. Paraya para demiyorlar! Satışlar daha..
    22. Denizli Basket 2 hazırlık maçı yapacak
    23. Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik bölgeye..
    24. AK Parti’li vekilden HDP önünde eylem..
    25. Golfün yıldızı Ataşehir oldu
    26. Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki..
    27. İklim değişikliğine uyum sağlamak için..
    28. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    29. KONSEM Etüt Merkezi’nde yeni eğitim..
    30. TCMB döviz kurları
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!