Gemlik, milli ve yerlinin üssü olacak dünyaca tanınacak

Yatırımcıların dikkatlerini çekiyor

Yerli otonun üretimine ihracatına olumlu katkıda bulunacak olan Gemlik, hem limanları hem sanayi tesisleri hem de gümrük hizmetleriyle Bursa’nın dünyaya açılan kapısı konumunda. Marmara’yı Ege’ye bağlayan ilçe, yerli ve yabancı yatırımcıların radarlarında. Gemlik’in servis ve nakliye giderlerini aşağı çekeceği öngörülüyor. Otonom SUV’lar ile sedanların dünyaya ve Türkiye’ye satışını, dağıtımını kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.

İyi bir tercih

Yerli otonun Gemlik’te üretilecek olmasından memnuniyet duyan Bursalı üreticiler ve tüccarlar her platformda şu ifadeleri kullanıyorlar: “TOGG, çok iyi bir tercih yaptı. Zira Gemlik, 10 milyar doları aşkın ihracat hacmiyle dikkat çekmektedir. Bursa’da faaliyet yürüten fabrikaların büyük bir bölümü ihracatı ve hammadde ithalatını buradan yapmaktadır. Gemlik’in, limanların ve yeni otoyolun rolüyle stratejik önemini arttırmaktadır. Deniz Gümrük Kapısı, ana ve yan sanayii ürünlerin ticaretine sahne olmaktadır. GEMPORT, YILPORT ile Roda Port ülkemizin ve Avrupa’nın belli başlı limanları arasında yer almaktadırlar. Şu muhakkak ki yerli arabanın seri üretimi için en uygun adres Gemlik’tir. Bundan kuşku duyulmasın.”

Dev kampanya

Türkiye’nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik ‘İnşaat Başlangıç Töreni’ne özel, #YenilikteBenDeVarım başlığıyla bir kampanya hayata geçirildi. Kampanya kapsamında yerli otomobilin üretileceği fabrikaya adlarını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler www.yeniliktebendevarim.com adresine davet ediliyor.