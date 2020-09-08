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Aktüel Gemlik Körfezi'nde alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Aktüel

Gemlik Körfezi'nde alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:57:47 -
Gemlik Körfezi'nde alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinden denize açıldıktan sonra alabora olan teknedeki 3 kişi cankurtaran ekibince kurtarılarak kıyıya getirildi.

Yüzmek amacıyla Kumla Mahallesi sahilinden Gemlik Körfezi'ne açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, su almaya başladı. Bir süre sonra alabora olan teknedeki kişiler suya atladı.

Kıyıdan teknenin dalgalanıp sulara gömülmeye başladığını gören Gemlik Belediyesi Cankurtaran Ekibi hemen bölgeye ulaştı.

Tekneye tutunan kişileri kurtarıp sahile getiren ekip, tekneyi de kıyıya çıkardı.

Söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarma operasyonu, cankurtaran ekibi tarafından görüntülendi.

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