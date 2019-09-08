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Gemlik Karacaaliye asfalt, Hisar’a parke taşı

Gemlik Belediyesi asfalt ve parke taşı çalışmalarına devam ediyor.

08 Eylül 2019 Pazar 10:23
Gemlik Karacaaliye asfalt, Hisar’a parke taşı

Gemlik Belediyesi asfalt ve parke taşı çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Karacaali’ye asfalt, Hisar Mahallesi’ne de parke taşı yapıldı.


Gemlik Belediyesi, ilçenin çeşitli yerlerinde ihtiyaç duyulan yollar ve yol kenarlarına asfaltlama, parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gemlik’e en uzak mahalle olan Fındıcak’tan başlayarak tüm köylere hizmet götürmeye devam eden ekipler bir yandan da merkez mahallelerde Gemliklilerin talepleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyor.


Bu kapsamda iki noktada çalışma gerçekleştiren Gemlik Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek düzenlemeleri hayata geçirdi. İlk olarak Karacaali mahalle meydanında bir süredir yaşanan aksaklıkları gidermek amacıyla sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler meydandaki çukur ve tümsekleri düzenleyerek meydanın tamiratını gerçekleştirdi. Daha sonra Hisar Mahallesi’nde parke taşıve bordür çalışması yapan ekipler Gülten ve Dal Sokak’ta gerekli tamirat ve düzenleme işlemlerini tamamladı.


“İlçemize yakışan yollar yapacağız”


Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, çalışmaları gerçekleştiren Fen İşler ekiplerine teşekkür ederek Gemliklilerin sokaklardaki tamirat ihtiyaçları için whatsapp ve çağrı merkezi yoluyla belediyeye ulaşabileceklerini söyledi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Köylerimizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz şimdiye dek tüm köylerimize en az bir kere gitti, ikinci turu da hizmet ve çalışmaların takibini gerçekleştirmek için yapıyoruz. Öte yandan ana yollar ve ara sokaklarda yetki alanımızda bulunan yerlerde ihtiyaç duyulan çalışmaları da eksiksiz gidermeye gayret ediyoruz. Artık daha sosyal, huzurlu ve olumlu bir imajla anılan ilçemize yakışan yolları yapacak, ilçemizin çehresini değiştireceğiz.”

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:23
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