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Dünya Gemiler için yeni kısıtlama: El Nino kuraklığı Panama Kanalı’nı vurdu
Dünya

Gemiler için yeni kısıtlama: El Nino kuraklığı Panama Kanalı’nı vurdu

Yeniakit Publisher
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Gemiler için yeni kısıtlama: El Nino kuraklığı Panama Kanalı’nı vurdu

El Nino’nun etkisiyle Panama Kanalı’nda su seviyelerinin düşmesi, gemi geçişlerine yeniden kısıtlama getirdi. Kasım ayından itibaren günlük geçiş sayısının 29,5’e indirilmesi planlanırken, uzmanlar küresel lojistik maliyetlerinin daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

El Nino'nun yol açtığı şiddetli kuraklık nedeniyle küresel ticaretin kilit geçiş noktalarından biri olan Panama Kanalı'nda günlük gemi transit geçişleri kademeli olarak azaltılıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Dünya deniz ticaretinin yüzde 5'ini ve ABD konteyner trafiğinin yaklaşık yüzde 40'ını barındıran Panama Kanalı, özellikle Asya ve Amerika arasındaki taşımacılık maliyetlerini düşürmesi nedeniyle kritik bir öneme sahip. Ancak bölgede etkisini artıran kuraklık ve azalan yağışlar, kanalın su seviyesinin düşmesine neden oluyor.

EL NİNO KRİZİ DERİNLEŞİYOR!

Gatun Gölü'ndeki su seviyelerinin düşmesiyle birlikte yetkililer güvenlik önlemlerini artırmak zorunda kaldı.

Kanal yönetiminin hazırladığı taslak plana göre, günlük geçiş yapabilen ortalama gemi sayısı kasım ayından itibaren 29,5'e düşürülecek.

Yaz aylarında bu sayı 36 iken, ağustos ve eylül aylarında yapılan kademli kesintilerle geçişler yavaşlatılmıştı.

KÜRESEL LOJİSTİKTE MALİYETLER ARTIYOR

Geçiş kısıtlamaları nedeniyle kanalda uzun gemi kuyrukları oluşurken, bazı konteyner gemilerinin sırayı atlayabilmek için milyonlarca dolar ödediği belirtiliyor.

Uzmanlar, son kırk yılın en güçlü seviyesine ulaşması beklenen El Nino hava olayının önümüzdeki aylarda zirve yapacağını ve kısıtlamaların daha da katılaşabileceğini ifade ediyor.

Bu durum, küresel tedarik zincirinde alternatif rotaların aranmasına ve lojistik maliyetlerin yükselmesine yol açıyor.

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