Gemi ve yat sektörü ihracat artışında liderliği bırakmadı

Sektörün ihracatı 1 milyar 187 milyon doları buldu. İhracatın 736 milyon 415 bin doları İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u 341 milyon 859 bin dolarla Yalova, 38 milyon 534 bin dolarla İzmir, 27 milyon 754 bin dolarla Bursa takip etti. Gemi ve yat sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Marşal Adaları oldu. Bu ülkeye 229 milyon 70 bin dolarlık satış yapıldı.