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Gemi ve kıyı tesisleri de siber ekip kuracak

Gemiler ve kıyı tesislerine de siber güvenlik ekipleri kurulması için çalışmalara başlandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:06
Gemi ve kıyı tesisleri de siber ekip kuracak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü bünyesinde, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurdu. Yılda 10 milyon ton ve üzerinde yük elleçleyen kıyı tesisleri, filosunda 200 bin ton ve üzeri gemisi bulunan işletmeler, yılda 5 milyon ve üzeri yolcu taşıyan işletmeler ile Bakanlık adına yetkilendirilmiş kuruluşlar, SOME kuracak ve işletmelerini, bilgi güvenliği standartlarına uygun hale getirecek. SOME’ler; siber olay öncesi, olay esnası ve olay sonrası süreçleri titizlikle uygulayacak.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:06
  1. Ulaştırma
  2. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
  3. siber

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