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Dünya Gemi ortadan kayboldu! Şok eden olay
Dünya

Gemi ortadan kayboldu! Şok eden olay

Umman'a ait olan 485 numaralı ticaret gemisinin Yemen açıklarında kaybolduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 10:06:00 -
Gemi ortadan kayboldu! Şok eden olay

Yemen’in Sokotra Adası açıklarında içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu Umman’a ait ticaret gemisi kayboldu.

Sokotra Vali Yardımcısı Raid Mohammad Al-Juraibi yaptığı açıklamada, Yemen’in El- Mahra şehrindeki Nishtun limanından yola çıkan Umman’a ait 485 numaralı geminin motorunun arızalanması sonucu Sokotra Adası'nın 60 kilometre açıklarında kaybolduğunu ve 4 mürettebatla iletişimin kesildiğini açıkladı.

Vali Yardımcısı Raid Mohammad Al-Juraibi, denizcilerin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılması çağrısında bulundu.

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