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Yerel Gemi atıklarının takibinde yeni dönem başlıyor
Yerel

Gemi atıklarının takibinde yeni dönem başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla denizlerde gemi atıklarının takibinde yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 13:40:00 -
Gemi atıklarının takibinde yeni dönem başlıyor

 YENİ AKİT  ANKARA 

Denizlerde gemi atıklarının takibinde yeni bir dönemin başladığını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, genelgeye uymayan gemilere 32 bin 855 liradan başlayan cezalar uygulanacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi Twitter hesabından denizlerimizde yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Gemi atıklarının takibinde yeni dönem başlıyor” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın bir genelge yayınladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeni genelgemizle, atık tank hacmi yeterli olan gemilerin atıklarını tesislere 48 saat içinde bırakma zorunluluğu 10 güne çıkarıldı. 10 gün içinde atıklarını bırakmayan gemilere 32 bin 855 liradan başlayan cezalar uygulanacak.

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