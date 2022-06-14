  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sel suları köprüyü yuttu! Korku dolu anlar anbean kaydedildi
Yerel

Sel suları köprüyü yuttu! Korku dolu anlar anbean kaydedildi

Şiddetli yağışların etkisini sürdürdüğü Sivas’ta, Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında sel suları köprüyü yuttu. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 23:59:00 - 2022-06-15 00:26:37

Sivas’ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında sel suları köprüyü yuttu.

Sivas’ta şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Sivas’ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında akşam etkili olan sel yollara zarar verdi. Sel suları yol üzerindeki köprüyü yuttu.

Korku dolu anlar kamerada

Sel suları tarım arazilerine büyük oranda zarar verdi. Yaşanan selde yaralanan ve can kaybı olmadı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23