Gemerek’te okullar tatil mi? Gemerek yarın okul var mı? Sivas Valiliği okul tatil açıklaması:
Sivas'ın Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle ilçe halkı zor anlar yaşadı. Cuma günü karne almaya hazırlanan öğrenciler de okullarda ders olmamasına rağmen devamsızlık yapmamak için Gemerek’te okulların tatil olup olmadığını merak ediyordu. Sivas Valliğinden Gemerek’te okulların tatil olup olmadığına ilişkin resmi açıklama geldi Peki Gemerek’te bugün okullar tatil mi? Gemerek yarın okul var mı? Gemerek okullar ne zamana kadar tatil? İşte Sivas Valiliği Gemerek okul tatil haberi.
Kuvvetli yağış Sivas ve çevresinde de etkisini sürdürüyor. Yağışın neden olduğu sel ve taşkınlar, kentin Gemerek ilçesinde küçük çaplı hasarlara neden oldu. Yağışın etkili olduğu Gemerek’te okulların tatil olup olmadığına ilişkin de Sivas Valiliğinden açıklama geldi.
Gemerek"te okullar tatil mi?
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir."