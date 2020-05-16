  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Fitreyi Ramazan Ayı'nda vermek şart mıdır?

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?
için kalan
Yerel

Gelişigüzel dökülen moloz ve harfiyat atıklarının çirkinliği sürüyor

Eskişehir’de kimliği belirsiz kişiler tarafından ekili tarım alanlarının adete burnunun dibine moloz ve harfiyat atıkları dökülmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:16:58 -
Gelişigüzel dökülen moloz ve harfiyat atıklarının çirkinliği sürüyor

Eskişehir’de kimliği belirsiz kişiler tarafından ekili tarım alanlarının adete burnunun dibine moloz ve harfiyat atıkları dökülmeye devam ediyor. Vatandaşlar, atıkların oluşturduğu çirkin görüntüye tepki gösteriyor.


Eskişehir’de, tarım arazilerinin yanı başına gelişigüzel bir şekilde inşaat atıkları dökülmeye devam ediyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rastgele dökülen atıklar doğaya zarar verirken, toprağı da tehdit ediyor. Atıklar, Yusuflar Mahallesindeki buğday ve arpa yoğunluklu tarım arazilerinin olduğu yerlere dökülüyor. Gece tenha saatlerde döküldüğü düşünülen atıklar yüzünden verimli araziler çöplüğe dönüşüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı