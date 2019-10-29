Yeni vergi sistemi vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni vergi sisteminde gelir vergisi oranları merak ediliyor. Yeni gelir vergisi oranları ne kadar? Dijital hizmetler, konaklama ve değerli konut vergi yüzdesi ne oldu? Gelir vergisi oranları ne kadar oldu?

Hükümetten yapılan açıklamaya göre çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak. Gelir vergisinde üst dilim yüzde 35'ten 40'a çıkıyor. 500 bin TL'den fazla kazancı olanlar % 40 vergi ödeyecek. Milyon dolarlık evi olanlar daha fazla vergi verecek. Sporcuların vergisi yükseliyor. Spor hakemlerinin kazancında vergi istisnası kalkıyor. Kurumlar Vergisi düşecek. Uluslararası alanda uygulamaları bulunan bazı yeni vergiler de getiriliyor. Buna göre, dijital hizmetlerden vergi alınacak. Konaklama ve değerli konut vergisi de geliyor.

Kurumlar Vergisi düşecek. Uluslararası alanda uygulamaları bulunan bazı yeni vergiler de getiriliyor. Buna göre, dijital hizmetlerden vergi alınacak. Konaklama ve değerli konut vergisi de geliyor.

Gelir vergisi yüzde yedi

Hazırlanan kanun teklifine göre, gelir vergisi dilimlerindeki mevcut oranlar sabit kalacak. Yani 500 bin TL'ye kadar geliri olanların vergi yükü artmayacak. Ancak daha yüksek gelir elde edenin vergisi artacak.

Buna göre, 500 bin TL'ye kadar olan kazançlar mevcut oranlara göre vergilendirilecek.

500 bin TL'nin üzerindeki kazançlar yüzde 40 vergiye tabi olacak. Yeni vergi oranları 2019'da elde edilen ücret gelirlerine uygulanmayacak. Ancak bu yıl elde edilen ücret dışındaki gelirlerde yeni vergi oranları uygulanacak.

Yeni vergi oranları ne kadar?

18 bin TL'ye kadar % 15

40 bin TL'nin 18 bini için 2.700 TL, fazlası için % 20

98 bin TL'nin 40 bin TL'si için 7.100 TL, fazlası için % 27

500 bin TL'nin 98 bin TL'si için 22.760 TL, fazlası için % 35

500 bin TL'nin 500 bin TL'si için 163.460, fazlası için % 40

Konaklama vergileri ne zaman uygulanmaya başlayacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 2020 için yüzde 1 oranında, 2021 ve sonrası için yüzde 2 oranında uygulanacak. 2020'nin nisan ayı başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecek. Belli başlı yerler, kamu misafirhaneleri, öğrenciler ile diplomatların kaldığı yerler istisna olacak." dedi.