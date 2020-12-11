Pek çok vatandaş gelir testinin ne olduğunu, nerede nasıl yaptırıldığını merak ediyor. Peki, gelir testini kimler yaptırmak zorunda?

Gelir testi nedir?

Gelir testi: Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işleme denir.

Gelir testi nasıl yapılır, nerede yapılır?

Gelir testi kapsamındaki kişiler genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. 6824 sayılı Torba yasadan önce gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki vatandaşlarımız için mutlak zorunluluk idi, primi devlet tarafından karşılanan grup ile birlikte 4 seviye vardı ve vatandaşlarımızın bu 4 seviyeden hangisi içerisinde olduğunun mutlak tespiti gerekiyordu, Torba yasa sonrası mutlak zorunluluk kalkmaktadır. Bu kapsamdaki kişiler gelirinin düşük olduğunu düşünüyorlar ise kendilerine gönderilen tebliğden itibaren bir ay içerisinde, gelir testine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Yılmaz, vatandaşların başvuru süreçlerini iyi takip etmesi ve tarihleri kaçırmaması tavsiyesinde bulundu.

Yılmaz, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4/b Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu kaydetti.

Yılmaz, son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlatarak, ilk taksit için son ödeme tarihinin ise 1 Mart 2021 olduğuna değindi.

Peşin ödeme ve taksitli ödemenin avantajlarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Peşin ödemede, Yurtiçi Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenmiş olan tutarın sadece yüzde 10'u ödenecek, prim borcu aslıyla birlikte, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı da silinmiş olacak. Eğer iki taksitte ödenirse, az önce söylediğimiz yüzde 90 değil de Yİ-ÜFE yüzde 50'si silinecek. Bundan dolayı, vatandaşlarımızın başvuru ve ödeme sürelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum, peşin ya da iki taksitte ödemeleri halinde çok ciddi avantajlar sağlıyoruz."

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