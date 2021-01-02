Gelir testi nasıl yapılır? Kimler gelir testi yaptırmak zorunda?

Gelir testi dışında kalan herhangi bir işte çalışmayan, SGK’ya prim ödemeyen vatandaşların genel sağlık sigortası primlerini belirlemek amacıyla uygulanmaktadır. SGK’da bu gelir testi sonucuna göre kişilere Genel Sağlık Sigortası primi düzenleniyor.

Gelir testi nedir?

Gelir testi, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyecekler ise ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlemdir.

Gelir testi nereden, nasıl yapılır?

Gelir testinde teste giren kişinin yaşadığı hanedeki eş, evli olmayan çocuk, büyükanne ve büyükbabanın gelirlerinin toplamı dikkate alınmaktadır. Gelir testine giren kişinin sadece kendi geliri değil, yaşadığı hanedeki kişilerin gelirlerinin toplamı göz önünde bulundurulur ve buna göre gelir belirlenmiş olur.

Gelir miktarı da hane içerisinde yaşayan kişi sayısına bölünerek hanedeki kişi başına düşen gelire göre tespit edilmektedir.

Bu testin amacı, hane halkında kişi başına düşen gelirin tespiti olduğu için; aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları dikkate alınmaktadır. Buna göre sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyecekler ise ne kadar prim ödeyeceğini belirlenir.

Gelir testi başvurusu nasıl yapılır?

Test için kişinin bulunduğu il/ilçedeki kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılır.

Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşlar verilen formları eksiksiz doldurması gerekir. Test için T.C. kimlik ve fotokopisi ile 2 adet vesikalık fotoğraf bulundurması gerekmektedir.

Gelir testini yaptıracak kişinin bizzat başvurması gerekir. İstisnai durumlarda testi yaptıracak kişinin birinci dereceden yakını da başvuruda bulunabilir.

Kimler gelir testi yaptırmak zorundadır?

Gelir testi yaptırması zorunlu olan kişiler genel sağlık sigortalısı olmayanlar, genel sağlık sigortalısı olan bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile bu statüsü biten kişilerdir.

Yani çalışmayan, hiçbir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylığı almayan ve genel sağlık sigortasının kapsamında bulunmayan ve çocuklarda 18 yaşını, yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşını tamamlayarak ailesinin bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünden çıkan kişiler gelir testi yaptırmak zorundadırlar.