Gelir İdaresinin A Grubu kadrolarına giriş sınavı için esaslar düzenlendi

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), A Grubu kadrolarına giriş sınavı için başvurular elektronik ortamda alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, "Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, giriş sınavına başvuru şartları ve sınavın yeri, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın hangi kadro unvanı için açılacağı, atama yapılacak kadro sayısı, atama yapılacak yer/yerler, sınav konuları, sınav tarihi, yeterli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü veya puan türleri, yılı ile ilk ve son başvuru tarihleri, sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilecek.

Sınav, Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurum ve GİB'in resmi internet sitelerinden ilan edilecek.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde yer alacak.

Başvurular, "Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formu"nun elektronik ortamda doldurulmasıyla yapılacak.







