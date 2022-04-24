  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gelinin, düğün yemininden çıkardığı cümle ortalığı birbirine kattı!
Dünya

Gelinin, düğün yemininden çıkardığı cümle ortalığı birbirine kattı!

İngiltere'de yaşayan Sara adlı genç kız, düğün sırasında edilen yemindeki "Hastalıkta ve sağlıkta yanındayım" ifadesini reddetti. Hasta insanlarla ilgilenmekten hoşlanmadığını belirten gelin, damadın tepkisine neden oldu. İkili, düğünü iptal etme boyutuna kadar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 13:43:00 -
Gelinin, düğün yemininden çıkardığı cümle ortalığı birbirine kattı!

İngiltere'de dünyaevine giren Sara adlı genç kadının her düğünde klasik olarak edilen yemin metninden "Hastalıkta ve sağlıkta" ifadesini çıkarması, hem damadın hem de damadın ailesinin tepkisini çekti.

Yaptığının yanlış olduğunu bildiğini belirten Sara, "Evet farkındayım bu saçma ancak küçükken sürekli hasta olan annem ve babama bakmak zorunda kaldık. Bu yüzden hasta insanlara bakmayı sevmiyorum" dedi.

Müstakbel eşinin tavrı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen damat ise başına gelenler nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, evliliğin hastalıkta ve sağlıkta bir arada durmak olduğuna inandığını aktardı.

Düğün, iptal boyutuna kadar geldi

Gelinin, düğün metninden çıkardığı cümle nedeniyle uzun süre tartışma yaşayan gelin ve damadın, düğünü iptal ederek ayrılık boyutuna kadar geldiği ancak araya giren akrabaları sayesinde anlaştıkları öğrenildi.

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay