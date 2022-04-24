Gelinin, düğün yemininden çıkardığı cümle ortalığı birbirine kattı!

İngiltere'de dünyaevine giren Sara adlı genç kadının her düğünde klasik olarak edilen yemin metninden "Hastalıkta ve sağlıkta" ifadesini çıkarması, hem damadın hem de damadın ailesinin tepkisini çekti.

Yaptığının yanlış olduğunu bildiğini belirten Sara, "Evet farkındayım bu saçma ancak küçükken sürekli hasta olan annem ve babama bakmak zorunda kaldık. Bu yüzden hasta insanlara bakmayı sevmiyorum" dedi.

Müstakbel eşinin tavrı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen damat ise başına gelenler nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, evliliğin hastalıkta ve sağlıkta bir arada durmak olduğuna inandığını aktardı.

Düğün, iptal boyutuna kadar geldi

Gelinin, düğün metninden çıkardığı cümle nedeniyle uzun süre tartışma yaşayan gelin ve damadın, düğünü iptal ederek ayrılık boyutuna kadar geldiği ancak araya giren akrabaları sayesinde anlaştıkları öğrenildi.