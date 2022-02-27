Gelinen son nokta... Fenerbahçe'nin umudu Avrupa'ya kalmak!

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzaklaştıktan sonra Türkiye Kupası ve son olarak da Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'ne de veda eden Fenerbahçe, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. 66 puanlı lider Trabzonspor 'un 1 maç eksiğiyle 23 puan gerisinde yer alan Sarı-Lacivertliler'in elinde artık tek gerçekçi hedef, Avrupa Kupası'na katılmak kaldı. Bunun için de Kanarya'nın ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi gerek.

Yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak ve ikincilik iddiasını sonuna kadar zorlamak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, "Artık ekibim ve ben, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Avrupa Kupaları'ndan birine katılması yönünde uğraş vereceğiz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Taraftarımızı da daha iyi oyun ve sonuçlarla tekrar mutlu etmek istiyoruz. Lütfen bizi sonuna kadar desteklesinler" diye konuştu.