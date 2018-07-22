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Gelin ve damat hayatlarının şokunu yaşadılar! Soluğu mahkemede aldılar

Kocaeli'de bir düğünde, düğün salonunun anlaşmalı fotoğrafçı olmasına rağmen davetlilerin fotoğraf çekmesine sinirlenen salon sahibi halay ortasında salonun elektriğini kesti.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:12
Gelin ve damat hayatlarının şokunu yaşadılar! Soluğu mahkemede aldılar

Düğün salonlarında anlaşmalı fotoğrafçı dışında fotoğraf çektirenlere kızan işletmecinin, müziği kesip salonun ışıklarını kapattığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

BİR ANDA TÜM IŞIKLARI KAPATTI

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir düğünde trajikomik olaylar yaşandı. Çalan müzik eşliğinde kendini halaya kaptıran davetliler bir anda müziğin kesilmesi, ışıkların kapatılmasıyla büyük şok yaşadı. Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Bazı davetlilerin fotoğraf çekmesine öfkelenen salon fotoğrafçısı ve çalışanları, "Kimse fotoğraf çekmeyecekti" diyerek düğün sahiplerinin üzerine yürüdü. Çıkan olaylar üzerine işletme sahipleri düğün salonundaki elektrikleri kapattı. Elektriklerin kesilmesi ile şok yaşayan davetliler, salonu terk etmeye başladı .

İKİ AYRI TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

Yaşanan olayın düğün esnasında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Bir davetlinin cep telefonuyla fotoğraf çekmesi yüzünden düğünü iptal olan gelin ve damat soluğu mahkemede aldı. Damat ile gelinin babaları, tüketici mahkemesinde açtığı davada, düğün günü misafirlerin fotoğraf çekmesi üzerine, salon işletmecisi ve fotoğrafçısının müziği, ışıkları kapatarak düğünü iptal ettiklerini, 'Hani kimse fotoğraf çekmeyecekti' diyerek ailelerinin üzerine saldırdıklarını öne sürdü. Davacı dünürler, takılamayan takılar ve organizasyon için ödenen sözleşme bedeli sebebiyle maddi zararlarının büyük olduğunu kaydetti. Dünürler, 21 bin 700 TL maddi tazminat ile 100 bin TL manevi tazminatın kendilerine ödenmesini talep etti. Davacı salon işletmecisi ve fotoğrafçı ise iddiaları reddetti. Davalılar, sözleşmede belirtilmesine rağmen davetlilerin çekim yaptığını öne sürdü.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 16:12
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