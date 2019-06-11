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Geleneksel Türkçe Şöleni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Geleneksel Türkçe Şöleni’nin altıncısı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

11 Haziran 2019 Salı 17:47
Geleneksel Türkçe Şöleni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Geleneksel Türkçe Şöleni’nin altıncısı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.


Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 742’nci yılı dolayısıyla, OMÜ Türkçe Öğretimi ve Uygulama Araştırma Merkezi (OMÜ Türkçe) tarafından yapılan programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ Türkçe Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



“Üstlenecekleri rolün önemini çok iyi biliyoruz”


Programda ilk olarak Samsun tanıtım filmi gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye gelerek söz alan OMÜ Türkçe Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz OMÜ Türkçe Şölenimizi bugün Milli Mücadelemizin 100. yılı münasebetiyle kutlamak ayrı bir mutluluk ve gurur sebebi. Üniversite mensupları olarak uluslararası öğrenci hareketliliğinin artırılması, dilimizin ve kültürümüzün dünyanın tüm coğrafyalarına ulaştırılması konusunda aktif rol almamız gerektiğinin bilincindeyiz. Öğrencilerimize sadece dil eğitimi vermiyoruz. Aynı zamanda Türk kültürünü ve Türk tarihini, dostluk ve kardeşliği, barışı, birbirini anlamayı, farklılıkların zenginliğini, yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmeyi, Mevlana’nın hoşgörüsünü, Yunus’un sevgisini de öğretiyoruz. Burada Türkçe öğrenen her bir misafir öğrencinin, ülkelerine döndükten sonra Türkçeden ve Türkiye’den kopmadıklarını biliyoruz. Tüm öğrencilerimizin birer kültür ve barış elçisi olarak üstlendikleri ve üstlenecekleri rolün de önemini çok iyi biliyoruz. Biz de öğrencilerimizle ve öğretim görevlilerimizle birlikte bu bilincin farkında olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.



“Dil, kalkınmanın itici güçlerinden biri”


Daha sonra söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, “Bir ulusun kalkınması için birtakım kaynaklara sahip olması gerekir. Bilinen birçok üniversitenin araştırmaları, kalkınmanın en önemli aktörünün insan olduğunu göstermiştir. Bunun yanında nüfus artışı, yakın zamana kadar kalkınmanın önündeki en büyük engel olarak görülüyordu. Ta ki Dünya Bankası’nın bundan 15 yıl önce yaptığı bir araştırmaya kadar. O araştırmalar, Asya’daki bazı ülkelerin kalkınmalarının altında yatan gerekçenin iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Buradaki farklılıklarımız, ortak bir dil olarak Türkçede birleşmiştir. Bu birliktelik çok kıymetli. Kalkınmanın itici güçlerinden birinin dil olduğuna olan inancımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.


Şölende OMÜ-Türkçe öğrencilerinin düzenledikleri gösteriler büyük ilgi gördü. Öğrenciler, Türkçe şarkı, türkü ve şiirler seslendirirken, halk oyunları gösterisi ve OMÜ Türkçe Uluslararası Mehter Takımının gösterisi ile Türk kültürünün önemli bir parçası olan tekerleme gösterisi, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:47
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