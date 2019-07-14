ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Belemedik Tabiat Parkı'nda kurulan alanda dün başlayan ve 45 ilden 350 sporcunun katıldığı etkinlik sona erdi. Sporcular, 7 kategoride düzenlenen şampiyonada okla hedefi vurarak dereceye girmek için mücadele etti.

Şampiyonada karma minikler kategorisinde İsmail Kahraman birinci, Mehmet Efe Çağlayan ikinci, Utku Kandemir üçüncü, yıldız erkekler kategorisinde Emirhan Kavala birinci, Talha Koç ikinci, Ali Osman Çağlar üçüncü oldu.

Yıldız kızlar kategorisinde Hacer Süreyya Vatan birinci, Gökçe Azra Bayır ikinci, Meryem Bengüsu Kaytaz üçüncü, gençler menzil kategorisinde ise Muhammed Ali Temel birinci, Mustafa Yalçın ikinci, Yasemin Temel üçüncü sırada yer aldı.

Genç erkekler kategorisinde Muhammed Ali Temel birinci olurken, Ahmet Üçler ikinciliği, Hüda Özayaz üçüncülüğü elde etti.

Genç kızlar kategorisinde ise Tuana Kargın birinci, Gizem Kula ikinci, Miray Saka üçüncü, takımlar kategorisinde de Göktuğ Geleneksel Okçuluk birinci, Tarsus Kutalmışoğlu Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü ikinci, Okçular Vakfı üçüncü oldu.

Dereceye girenlere madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, yarışma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen yarışmalara federasyon olarak destek vererek ata sporunu ülke çapına yaymayı amaçladıklarını belirtti.

Okçuluğa ilgi gösteren gençlere teşekkür eden Toksöz, "Bu gibi organizasyonların Türkiye genelinde yayılarak okçuluğumuzun gelişmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dereceye giren ve giremeyen tüm sporcularımıza hayatları boyunca başarı diliyorum." dedi.

Programa, Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Emrah Sancar ve çok sayıda vatandaş katıldı.













