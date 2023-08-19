Geleneksel Kunduz Yağlı Güreşleri 23 Ağustos’ta

Sebahattin Ayan İstanbul

23 Ağustos tarihinde gelenekselleşmiş Kunduz Yağlı güreşlerinin de yapılacağı festivalde, offroad yarışlarının yanı sıra Sünnet Şöleni de yer alacak. Kunduz Ormanları Tabiat Parkında doğa ve hayvanlarla iç içe gerçekleştirilecek olan festivale yöre ve bölge halkının yoğun bir katılım sağlaması bekleniyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis: “Karadeniz’in Kırkpınar’ı olan güreşler ile birlikte gerçekleştireceğimiz festivalde halkımızı da her yıl olduğu gibi aramızda görmek istiyoruz. İlçemiz için önemli bir tanıtım olan etkinlik Samsun’un ilçeleri arasında öne çıkan, tüm ülkemiz genelinde de ilgi bulan, yoğun katılımın olduğu bir organizasyon. Bu yıl da hep birlikte yüzümüzün akıyla başarıyla gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Türkiye'nin pehlivanları katılacak

Kunduz Güreşleri Ağası Halil İbrahim Çiçek: “Vezirköprü Kunduz Güreşleri’nde bu yıl da Türkiye’nin en iyi başpehlivanları güreş tutacak. Vezirköprü’nün şanına yakışır bir etkinlik olacak. Tüm güreş severleri Kunduz’a davet ediyorum” dedi.

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