  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek listesi Site yöneticisi ile apartman görevlisi arasındaki sorunu “Gazze” çözdü YÖK'ten cuma namazı kararı! Bütün üniversitelere yazı gönderildi! Yolsuzluk operasyonunda gözaltılar vardı! 'İZBETON' soruşturmasında yeni gelişme İBB'nin rüşvet ağına kadar uzanmıştı! 30 milyon dolarlık soygunda yeni gelişme Cemal Enginyurt yine güldürdü! “Öyle yağma yok! Seçildiğin yerde duracaksın!” Cinsiyet cinayetinin ardından yine aynı malum ekip çıktı! Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürttü, üzerini yine FETÖ kapattı! Bu acıyı Allah da onlara yaşatsın Kara düzen arıyorsan belediyelerine bak Ölümü ensesinde hissetti! Netanyahu’nun ofisinde bomba paniği
Kültür - Sanat Geleneksel hale getirilmişti! Çocuklara özel "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliği düzenlenecek
Kültür - Sanat

Geleneksel hale getirilmişti! Çocuklara özel "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliği düzenlenecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Geleneksel hale getirilmişti! Çocuklara özel "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliği düzenlenecek

Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklarla buluşturmak amacıyla İstanbul’daki Rami Kütüphanesi tarafından geleneksel hale getirilen "İlk Orucum, İlk İftarım-Masallarla Tekne Orucumu Açıyorum" etkinliği, bu yıl 21 Şubat'ta minik katılımcılarla buluşacak. İşte etkinliğin ayrıntıları…

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, ramazan kültürünün paylaşma, sabır ve iyilik temaları çerçevesinde aktarılacağı etkinlikte çocuklar hem eğlenecek hem de manevi değerlerle tanışacak.

Çocukların ilk oruç deneyimlerinin anlamlı ve hatırlanabilir bir anıya dönüşmesinin hedeflendiği etkinlikte masal anlatıcıları Ümit Yaşar Özkan ve Elif Konar Özkan, ramazan temalı anlatılarıyla çocukları masal dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

ÇOCUKLAR TEKNE ORUÇLARINI HEP BİRLİKTE AÇACAK

Anlatılarla zenginleşen programda, öğle ezanının okunmasıyla birlikte çocuklar tekne oruçlarını hep birlikte açacak ve ilk iftar heyecanını paylaşacak.

Salon 121'de 12.45-13.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.

Rami Kütüphanesi, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sunan etkinlikleriyle ramazan ayı boyunca çocuklara ve ailelere yönelik programlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23