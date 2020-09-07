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Dünya Gelen gideni aratmadı! ABD'li Albay'dan destek sözü
Dünya

Gelen gideni aratmadı! ABD'li Albay'dan destek sözü

Terör örgütü DAEŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü ABD'li Albay Myles Caggins’in yerine göreve atanan Albay Wayne Marotto da terör örgütü YPG'ye destek sözü verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:31:00 -
Gelen gideni aratmadı! ABD'li Albay'dan destek sözü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye ve Irak'ta oluşturduğu 'DAEŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon' oluşumunda görev değişikliği yaşanmış, terör örgütü DAEŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins’in yerine göreve gelen Albay Wayne Marotto da terör örgütü PKK/YPG'ye destek sözü vererek bir skandala imza attı.

İlişkileri ilerlettiler!

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'yi meşrulaştırmak için her yola başvuran ABD'den bir skandal daha geldi. Terör örgütünün elebaşıları ile sıklıkla görüntüleri ortaya çıkan ABD'li subaylar, ilişkiyi epeyce ilerletti.

Gözyaşlarına hakim olamamıştı, sesi titremişti!

DAEŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins'in sözcülük görevi sona ermesinden sonra veda konuşması yaparken terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağlamıştı. Terör örgütü YPG/PKK/DSG'nin sözde Basın Sorumlusu Mustafa Bali ile kucaklaşırken gözlerinden dökülen yaşları eliyle sildikten sonra titreyen bir sesle konuşmaya başlayan ABD'li albay, terör örgütü DSG’nin büyük bir güç olduğunu öne sürerek sözde DAEŞ'e karşı mücadelede birlikte 'savaştıkları' için mutlu olduğunu söylemişti.

Yeni sözcü Marotto'ya Kürtçe eğitim

Caggins'in yerine atanan Albay Wayne Marotto'ya da Kürtçe eğitim verilmeye başlandı. Terör örgütü destekli pek çok yayın organında da Marotto'na Kürtçe kelimeler sorulduğu bir video gösterime girdi.

Terör örgütü YPG'ye destek sözü

Videonun sonunda terör örgütü YPG'ye destek sözü veren Albay Marotto'nun yarın resmi olarak görevine başlayacağı ifade edildi.

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