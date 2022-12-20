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Dünya Gelen giden şamarlıyor: Katar Emiri, Macron'un önünde yürümesine...
Dünya

Gelen giden şamarlıyor: Katar Emiri, Macron'un önünde yürümesine...

Dünya Kupası finalinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un öne çıkmasını Katar Emiri veto etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 12:10:00 -
Gelen giden şamarlıyor: Katar Emiri, Macron'un önünde yürümesine...

Katar'da final karşılaşmasının ardından Fransa'yı penaltı atışlarıyla mağlup eden Arjantin, kupanın sahibi oldu.

36 yıllık özlemini bitiren Arjantin'in kupa töreni öncesi, stadyum koridorlarında çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

FIFA Başkanı Macron'u çağırdı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protokelde öne çıkması için yanına çağırdı.

Katar Emiri izin vermedi

Ancak Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Macron'un önüne geçerek yürümesine izin vermedi. Şaşkına dönen Macron ve Infantino'nun yüz ifadeleri, kameralara yansıdı.

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