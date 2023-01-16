"Gelen bilgiler ilginç" deyip duyurdu! O Abdullah Gül iddiası ağızları açık bıraktı

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Abdullah Gül'le ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Masadaki kavgadan Gül'ün memnun olduğunu ileri süren Özçelik, "Gül, 'Bu kavgadan ben çıkarım' havasındaymış. ABD ve İngiltere’den umutluymuş" iddiasında bulundu.

İşte gündeme bomba gibi düşecek o yazının ilgili bölümü:

"Altılı Masa’da gerilim yüksek.

Bundan mutlu olan bir isim var.

Abdullah Gül.

Gelen bilgiler ilginç.

“Bu kavgadan ben çıkarım” havasındaymış.

ABD ve İngiltere’den umutluymuş.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek.

Şunun şurasında bir ay kaldı.

İzliyoruz…"