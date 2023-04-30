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Teknoloji Gelecekte bu petrol devrede! TEKNOFEST projeleri: Hidrojenden ısı enerjisi yaptılar! Refah payı dopingi
Teknoloji

Gelecekte bu petrol devrede! TEKNOFEST projeleri: Hidrojenden ısı enerjisi yaptılar! Refah payı dopingi

Yeniakit Publisher
2023-04-30 19:38:00 - 2023-04-30 19:48:22
Gelecekte bu petrol devrede! TEKNOFEST projeleri: Hidrojenden ısı enerjisi yaptılar! Refah payı dopingi

Petrolde Müjdeli haberler gelirken geleceğin projelerinde yeni adımlar atılıyor. Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geliştirdikleri projeyle hidrojenle çalışan ısınma sistemi oluşturdu. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren haberler art arda geliyor. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili büyük bir müjde verebiliriz." dedi. Yakın zamanda petrolle ilgili büyük bir müjde haberler gelecek.. Projeyle, doğal gaza erişimi olmayan yerlerdeki ısınma sorununu çözmeyi amaçlıyorlar...

 Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geliştirdikleri projeyle hidrojenle çalışan ısınma sistemi oluşturdu. Geleceğin petrolü üretilecek, çığır açacak!

TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında, öğrenciler ve farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) için ayırılan festival alanında projelerini sergileyen Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Miraç Görkem Semiz ve İbrahim Talha Koç da kurdukları sistemle hidrojenden ısı enerjisi elde etmeyi başardı.

Semiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri sistemle potasyum hidroksit ve suyu karıştırdıklarını, daha sonra oluşturdukları reaktör vasıtasıyla bileşenlerini kırarak hidrojeni serbest bıraktıklarını ifade etti.

Serbest bıraktıkları bu hidrojeni damıtma yöntemiyle yakıta çevirdiklerini anlatan Semiz, bu sayede yanabilir bir maddenin açığa çıktığını belirtti.
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Projelerinin elektrik enerjisinden yararlanarak çalıştığını söyleyen Miraç Görkem Semiz, "Bu projenin asıl amacı, doğal gazın olmadığı yerlerde elektroliz yaparak sudan yakıcı gaz elde etmek. Yapım aşamaları karışık deneylerle ortalama bir yıl kadar sürdü. Ama bir araya toplamak 2-3 ay kadar zamanımızı aldı. Şu an en verimli haliyle çalışıyor." diye konuştu.

- "Mühendis olmayı hedefliyorum"

Semiz, projelerini daha da geliştirerek belli bir seviyeye ulaştırdıktan sonra patent başvurusu yapacaklarını, üniversitede de bu çalışmalarına devam etmek ve Elektrik-Elektronik Mühendisi olmak istediğini dile getirdi.

Projelerin oluşturulmasında öğrencilerine destek sağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğretmeni Harun Sağır da öğrencilerin iki projesinde toplam 10 öğretmenin görev aldığını kaydetti.

Projeyle, doğal gaza erişimi olmayan yerlerdeki ısınma sorununu çözmeyi amaçladıklarını anlatan Sağır, maliyeti çok yüksek olmayan sistemin, kolayca ev veya benzeri alanlarda kullanım için adapte edilebileceğini söyledi.

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