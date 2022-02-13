Gelecek Partisi'nden HDP paylaşımı! 'O da olur bir gün inşallah'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun buluştuğu toplantıya HDP'nin katılmaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kürtleri temsil ettiklerini iddia eden HDP'li bazı vekiller masada yer almamalarına, göstermelik olduğu düşünülen tepkiler verdi. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz" dedi.

Gizli ittifak yine ayyuka çıktı!

Bir Twitter kullanıcısı, 6 genel başkanın toplantıda çekildiği bir fotoğraf karesini paylaşarak, "Fotoğrafı Pervin Buldan çekti herhalde." diye yazdı.

Twitter'daki mesajı alıntılayan Gelecek Partisi Genel Sekreteri Dr. Kani Torun, "O da olur bir gün inşallah." diyerek gönüllerinden geçeni aktardı.