Gelecek Partisi'nde deprem! Tüm görevlerinden istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi’nin kurucular üyesi olan Hasan Kobal, bir karar alarak partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini kamuoyu ile paylaştı.

AK Parti’de iki dönem Bayburt İl Başkanlığı görevinde bulunan Kobal, aldığı istifa kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kobal, yaptığı açıklamada, ‘“Gelecek Partisi'nde bulunmuş olduğum tüm görevlerden bugün itibariyle istifa ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi’nde geçtiğimiz ay Ankara’da toplu istifalar yaşanmıştı.

Ankara İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı ile mahalle temsilcileri bir araya gelerek parti üyeliklerinden istifa ettiklerini duyurmuşlardı.