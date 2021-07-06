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Gündem Gelecek Partisi’nde bir rezalet daha!
Gündem

Gelecek Partisi’nde bir rezalet daha!

AK Parti’den, çürümüşlük gerekçesiyle yolunu ayırdığını iddia eden ve bütünüyle kindar bir siyaset yürüten Ahmet Davutoğlu’nun partisinde skandalların sonu gelmiyor. Daha önce içki, kumar, uyuşturucu ve toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi’nde, bu defa da sanal seks rezaleti patlak verdi. Davutoğlu’nun talimatıyla 26 Eylül 2020’de Gelecek Partisi Samsun Atakum Kurucu İlçe Başkanlığına atanan Cemre Kaan Karanisoğlu’nun genç kızlarla internet üzerinden uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 10:33:00 -
Gelecek Partisi’nde bir rezalet daha!

 Zekeriya Say  İstanbul 

Skandalla ilgili ulaştığımız Karanisoğlu, kendisi hakkındaki gayri ahlaki ilişki iddiaları inkâr ederek, “Böyle bir şeyin aslı yok. Uydurulmuş şeyler. Bu tür şeyler teşkilat içinde sürekli yapılıyor. Bunlarla alakalı biz genel merkeze bilgi verdik. Gerekli soruşturmalar açıldı. Yine de siz haber değeri görüyorsanız bunları yayınlayın” dedi.

Gazetemize çirkin ima...

Gazetemize ulaştırılan görüntülerdeki kişinin kendisi olup olmadığını sorduğumuz Gelecek Partili Karanisoğlu, çirkin imalarda buldu. Gazetemizin sabit telefonundan ulaştığımızı hatırlattığımız halde, “Sizin de ben derdinizi anladım. Hiç sıkıntı yok” diyerek gayrı ahlaki tavrını sürdürdü..

Ahlaksızı değil Akit’i eleştirdi

Gelecek Partisi Samsun İl Başkanı Mustafa Yeşilyurt ise söz konusu skandaldan haberi olmadığını söyledi. Samsun İl Başkanı Yeşilyurt’un, Karanisoğlu ile ilgili iddiaları araştırmak yerine, bu iddialarla ilgili görüşünü sormak için kendisini arayan gazetemize tepki göstermesi ise Gelecek Partisi’nde yaşanan kafa karışıklığını gözler önüne serdi.

Davutoğlu ile birlikteydi

Öte yandan; hafta onu Samsun’da iki günlük program gerçekleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, ismi sanal seks skandalı iddiasına karıştığı için parti yönetimi tarafından soruşturma açılan Atakum Kurucu İlçe Başkanı Cemre Kaan Karanisoğlu ile samimi görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

Akit aradıktan sonra görevden alındı

Skandal hakkında soruşturma açılıp açılmadığını teyit için aradığımız Gelecek Partisi Genel Merkezi iddiaları doğrulayarak idari tahkikat başladığını ve istifasının alınacağını açıkladı. Daha sonra gazetemize ulaşan Gelecek Partisi Samsun İl Başkanlığı Hukuk sorumlusu Av. Enes Kamil Koyuncuoğlu ise Karanisoğlu’nun istifasını aldıklarını söyledi. Koyuncuoğlu şunları söyledi: “Olayın aslı ile ilgili malumat sahibi olduktan sonra arkadaşımızın istifasını aldık. Kendisiyle ilişiğimiz kalmadı. Artık ilçe başkanımız değil.”
Yeni Akit Gazetesi

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