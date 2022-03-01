Gelecek Partisi İl Başkanı'ndan bomba hareket! "Davutoğlu'na rest" iddiası
Millet ittifakına üye muhalefet partilerinin İzmir İl Başkanları dün gerçekleştirilen toplantıya katılırken, Gelecek Partisi’nin İzmir İl Başkanı Ankara’ya bile gelmedi. Bu durum “İl başkanı Davutoğlu gibi düşünmüyor mu?” sorularını akıllara getirdi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi’nin ortak çalışması, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” Mutabakat Metni, düzenlenen törenle kamuoyuna açıklandı. Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıya muhalefet liderlerini birlikte gelmesi dikkat çekti.
Millet ittifakının dünkü toplantısına 5 partinin İzmir il başkanlığı giderken Gelecek Partisi’nin İzmir İl Başkanı ise Ankara’ya bile gelmedi.
İl başkanlarının çektirdiği fotoğraf karesine girmeyen Gelecek Partisi’nin İzmir İl Başkanı’nın, genel başkanı Davutoğlu gibi düşünmediği iddia edildi.