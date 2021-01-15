Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı!
Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı.
Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı bir grup tarafından saldırı düzenlendi.
Haberi sosyal medyadan duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir." dedi.