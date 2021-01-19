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Gündem Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldıran 2 kişi tutuklandı
Gündem

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldıran 2 kişi tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı sopalı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklanırken 3 kişinin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 19:25:00 - 2021-01-19 19:45:31
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldıran 2 kişi tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Evinin önünde saldırıya uğramıştı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında G.T. ve A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Mahkeme, şüphelilerin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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