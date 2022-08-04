Gelecek Partili Başkan'dan Suriyeli eşini tehdit etti!

Suriye'deki iç savaştan 2014 yılında kaçan M.B. isimli kadın 15 yaşındaki oğluyla birlikte kente yerleşti. Burada Gelecek Partili Öztekin ile tanışan M.B, 8 yıl önce dini nikâh ile evlendi. 1,5 yıl önce bir kız çocuğu dünyaya gelen M.B, çocuğa okula yazdıramayınca eşi Öztekin’den çocuklarını nüfusuna kaydettirmesini istedi. M.B’nin çocuğu nüfusuna alma talebi Öztekin tarafından reddedildi.

M.B. 20 gün önce çocuğun nüfusa kaydettirilmesi meselesi üzerine Öztekin ile tartışma yaşadıklarını ‘Seni dava ederim’ ifadesini kullandıktan sonra tartışmanın alevlendiğini söyledi. Öztekin’in tarafından tehdit edildiğini ifade eden M.B, “Bekir Özdemir bana; ‘Seni ezerim, evine mafya gönderirim. Devlet benim cebimde, seni öldürtürüm, seni sınır dışı ettiririm.’ dedi.” diye konuştu.

M.B, Öztekin ile yine aynı konu üzerine yaşanan son tartışmada silahla tehdit edildikten sonra suç duyurusunda bulunduğunu anlattı. M.B. dilekçesinde “Belinden çıkarttığı siyah ve kahverengi silahı bana doğrulttu. ‘Haklarından vazgeçmez benden şikâyetçi olursan seni vururum.’ dedi Tabancayı tekrar beline taktı sonra evden çıkıp gitti.” ifadelerini kullandı. Aynı gün Öztekin’in oğlu Ö.F.Ö.’den mesaj yoluyla tehdit aldığını beyan eden M.B, “Mesajda; ‘Babamın söylediklerini yapmazsan seni kızınla birlikte sokağa atarım. Seni yakarız.’ dediğini anlattı. Öztekin ve oğulları hakkında koruyucu yerleşti. Burada Gelecek tedbir kararı çıkarıldı.

AVUKATI Mustafa Bayırlı aracılığıyla Diriliş Postası’na açıklama yapan M.B, “Beni tehdit edip, evden zorla çıkartmaya çalışıyor. Sadece haklarımı istiyorum.” ifadelerini kullandı.

SUÇ duyurusunun ardından Bekir Öztekin’in 3 oğlunun evine giderek M.B’yi darp ettiği öğrenildi. Darp raporu alan M.B’nin emniyete verdiği ifadesinde evine gelen kişilerin “Sizi sokağa atarız, devlet bizim, buradan sokağa atacağız sizi’ dediklerini ve kendisini darp ettiklerini kaydetti. M.B., KADES uygulamasına basması üzerine şahısların kaçtığını anlattı.

Kaynak: Diriliş Postası